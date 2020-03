¡Ya es oficial! Rige decreto con medidas contra el Coronavirus en Cartagena

El alcalde William Dau Chamat, al firmar el decreto 0499 del 16 de marzo de 2020, que adopta nuevas medidas preventivas y sanitarias para evitar la propagación del coronavirus en la ciudad, manifestó que comprende que las mismas son duras, pero necesarias para proteger la salud de los cartageneros.

En cuanto a la prohibición del parrillero en moto, destacó que es una medida necesaria para evitar la propagación del COVID -19. “Todas las personas que suben en moto comparten cascos. Se sube un pasajero, se baja otro, eso es un caldo de cultivo para la propagación del virus. Estamos tomando tantas medidas restrictivas, y no podemos dejar de hacerlo”, afirmó el mandatario.

El Alcalde dijo que comprende las quejas de mototaxistas, de los vendedores informales y los guías, porque dejan de recibir su manutención diaria. “Por encima de esa consideración está la vida humana. Como todo esto evoluciona minuto a minuto y tan rápido, todavía no se tienen las medidas económicas”. Sin embargo, precisó que ha recibido propuestas del sector privado para brindar ayudas a estos gremios.

“Se dio la orden de conformar un grupo interno de la Alcaldía para reunirse con empresarios que se han ofrecido a ayudar a solventar esta situación”, afirmó el Alcalde.

El decreto firmado por el Alcalde también contempla el cierre de las playas, tanto urbanas como insulares y los sitios turísticos. “Es una decisión restrictiva, no hay medida grande para implementar y prevenir la propagación del coronavirus. No queremos llegar al punto como Europa, donde la Policía envía a todos los ciudadanos para sus casas, sin excepción. Es mejor tomar las medidas drásticas ahora, para no que tener que tomar unas aún más drásticas después”.