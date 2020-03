Distrito inspecciona protocolos de sanidad en el aeropuerto Rafael Núñez

Una visita de inspección para verificar el cumplimiento de los protocolos sanitarios emitidos por el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional para los vuelos internacionales en el aeropuerto Rafael Núñez, hizo una comisión del Distrito liderada por la secretaria general Diana Martínez Berrocal, el director del Dadis, Álvaro Fortich, el director de la Oficina de Gestión del Riesgo, Fernando Abello, y el director de Corpoturismo, Irvin Pérez.

Se busca aplicar medidas preventivas ante el virus COVID – 19, y para ello, en el control migratorio se les pregunta a los pasajeros si han tenido algunos de los síntomas, y si provienen de los países como China, Francia, Italia y España.

“Hemos tomado medidas contundentes para prevenir la propagación del coronavirus y garantizar la salud y el derecho a la vida de todos los cartageneros. Ayer tomamos medidas contundentes, como la suspensión temporal de la llegada de cruceros a la ciudad, y hoy visitamos al aeropuerto Rafael Núñez, verificando y constatando que se cumplan todos los protocolos de seguridad y que se estén tomando las medidas”, manifestó Diana Martínez.

La Secretaria General dijo que en el recorrido fue informada de que venían 7 personas de países en alerta, y a ellos se les informó que si llegaban a la ciudad entraban en cuarentena para verificar que no eran portadores del virus, y ellos decidieron no viajar. “Esto nos indica que se están tomando las medidas necesarias y las seguiremos implementando hasta que no se recupere la normalidad y no haya ningún tipo de riesgo”.

María Claudia Gedeón, gerente de la Sociedad Aeroportuaria de la Costa, SACSA, explicó que desde hace un tiempo viene trabajando con las autoridades adoptando las medidas preventivas. “Los protocolos los estamos aplicando, y hoy en día tenemos toda nuestra gente en función del coronavirus redoblando esfuerzos para tratar de que todo fluya de acuerdo a lo esperado por los pasajeros y visitantes que llegan a la ciudad”, afirmó.

El protocolo en el Aeropuerto contempla una entrevista por funcionarios de Migración Colombia, y dependiendo si viene de alguno de los países en alerta se les hacen otros interrogantes, y según la respuesta es revisado por funcionario del DADIS.