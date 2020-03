VIDEO: 'Tarzán' santandereano trepado en árbol frente a la Anla

Cancelar por temas de sanidad la marcha del 16 de marzo en Bogotá no fue impedimento para David Guerrero, conocido como el 'Tarzán' santandereano.

Llegó a la capital de Colombia en bicicleta y completará 12 horas trepado en un árbol en la calle 37 #8 - 40, esto frente a las instalaciones de la Anla.

Manifestó que con un megáfono en mano y montado en este árbol quiere expresar su apoyo a la protección del páramo de Santurbán y la no megaminería en la zona.

El 'Tarzán' santandereano hará huelga de hambre y manifiesta que solo ha tomado agua durante el día.

"No queremos que exploten el páramo y contaminen el agua. Protesto por los 17 mil árboles de la conectante C1 - C2. Ese es el mensaje, sin agua no hay vida y aquí estaré hasta que el ministro de Ambiente, Ricaro Lozano e Iván Duque nieguen la licencia y quede por escrito que no van a dar la licencia ambiental a Minesa".