Relato de bumangués en Francia tras suspensión de clases por Covid - 19

Habló bumangués que se encuentra en Francia y relató a Caracol Radio cómo están haciendo luego del anuncio del presidente Emmanuel Macron de cancelar las clases en colegios y universidades.

Jeffrey Diaz cumplirá un año desde que se fue de Colombia a este país europeo a estudiar arquitectura y contó que tras la decisión del mandatario ya no cabe la gente en los supermercados haciendo compras y llevando provisiones, pues la recomendación es no salir de las casas hasta que sea superada la emergencia sanitaria.

"Me va tocar salir hacer mercado ya porque en París ya la gente empezó a comprar como para guardar en sus casas como para tener provisiones a largo plazo cosas no perecederas".

Aseguró que se quedará en casa ya que en las universidades suspendieron clases hasta por lo menos dos semanas.

"Todo esto es hasta nuevo aviso o sea no habrá clases y lo que recomienda el gobierno es no salir, pues por protección y no frecuentar lugares donde haya mucha gente".

El bumangués manifestó que ha querido salir de Clermont-Ferrand, la ciudad francesa en la que está y aprovechar para poder devolverse a Colombia y estar con su familia en estos momentos, sin embargo, dijo que teme que no lo vuelvan a dejar entrar y no pueda concluir sus estudios universitarios.