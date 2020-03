Alcalde de Giradota considera que pico y placa es insuficiente

Girardota, ubicado en el norte Valle de Aburrá, es uno de los municipios con mayor contaminación del aire durante los episodios de contingencia ambiental, debido, entro otros motivos, a su carga industrial.

Según un inventario de emisiones atmosféricas desarrollado por el grupo de Investigaciones Ambientales de la Universidad Pontificia Bolivariana en 2015, se destaca que solo seis empresas ubicadas en la zona urbana de Girardota poseen 143 fuentes fijas, convirtiéndose así, para el momento del estudio, en el municipio que más arroja material particulado y monóxido de carbono al aire del Valle de Aburrá.

"88 empresas tenemos y son altamente contaminantes al rededor del 40%... El 90% están en el sector rural, le corresponde a Corantioquia; solo el otro 10% al Área Metropolitana" alcalde de girardota.



Por este motivo, el alcalde de esta localidad, Diego Agudelo, manifestó durante la reciente rueda de prensa su inconformidad, porque considera que toda la responsabilidad no debe recaer sobre las fuentes móviles (carros particulares, de carga y motos) y demandó actuación de Corantioquia que es la encargada de intervenir cerca del 90% las fuentes fijas que tiene Girardota.

"Corantioquia no actúa. Le hemos estado solicitando por diferentes medios a la subsecretaría de medio ambiente que nos ayuden, nos colaboran, que vayan y hagan mediciones, pero no avisándole a las empresas... Pero esta indiferencia de Corantioquia no nos la aguantamos más"

Agregó el mandatario sobre la medida de pico y placa: "ya lo llevamos haciendo y la situación no va a mejorar, intervengamos las empresas, gerente -director Área Metropolitana-, por favor un oficio y lo firmamos todos los alcaldes dirigido al Ministerio de Medio Ambiente, pero si continuamos así esto se va a poner muy delicado" expresó.

Según datos estadísticos del Área Metropolitana, el 79% de la contaminación es emitida por las fuentes móviles (carros particulares, de carga y motos) y el 21% por las fuentes fijas (las empresas).