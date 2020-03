Alcalde podrá adquirir bienes inmuebles para construir parques interactivos

Concejales reunidos en sesión plenaria aprobaron este lunes dos de marzo, en segundo debate el proyecto de acuerdo 006, que hace una declaratoria de utilidad pública y se autoriza al Alcalde Jorge Iván Ospina para la adquisición de bienes inmuebles, con destino a la construcción de tres parques interactivos, uno en el lote del antiguo Club San Fernando, otro en los predios de Cosmocentro (donde se ubica la rueda) y otros en Pance contiguo al Parque de la Salud.

Jorge Iván Ospina, escribió a través de las redes sociales, que es maravillo iniciar el mes con esa noticia.

"Iniciar el mes con la aprobación por parte del Concejo de Cali de la declaratoria de utilidad pública de los lotes del Club San Fernando , Del lote frente a Cosmocentro y de los predios de Pance es maravilloso. Gracias por esta decisión. @CarlosArias_U7@natalialassoo Gracias".

La ponencia favorable para segundo debate presentada por los Concejales Carlos Andrés Arias Rueda y Natalia Lasso Ospina, fue votada de manera unánime por los 21 Concejales, pese a que previó a la votación se plantearon dudas de tipo legal y técnico por parte de los Concejales Fernando Alberto Tamayo Ovalle, Milton Fabián Castrillon Rodríguez y Roberto Ortiz Urueña, quienes pidieron precisar sobre la unidad de materia entre la declaratoria de utilidad pública de los bienes inmuebles y la autorización al Alcalde para la adquisición de los mismos. Entre Concejales y Administración Municipal en el trámite en segundo debate se lograron subsanar las dudas.

El Director de Hacienda Municipal de Cali, Fulvio Leonardo Soto, explicó que para adquirir los predios que se declaran bienes inmuebles de utilidad pública, se contempla la figura de cruce de cuentas con la SAE; también, compensaciones urbanísticas; una tercera opción sería transferencias de derecho de altura y una cuarta, gestión del Sistema General de Regalías.

El Director de Planeación de Cali, Roy Barreras, precisó que el proyecto establece claramente los valores referencia para todos los predios y plantean las fuentes de financiación.

“Es indisoluble la declaratoria y la adquisición de compra, no es posible excluir la autorización de compra, no estamos tramitando facultades o una autorización financiera, porque esto ya hace parte del Presupuesto aprobado para el Municipio en el año 2019 para el 2020, incluido el POAI”, explico Barreras Cortés, al tiempo que manifestó que hoy no se puedan ir a comprar hasta tanto Hacienda haga las gestiones necesarias.

En el gigantesco terreno frente a Cosmocentro, entre las calles Quinta y Primera, el alcalde Jorge Iván Ospina quiere que haya una laguna. Ese parque se denominará Parque de la Vida para beneficiar a los habitantes de las comunas 19 y 20.

En el lote en el antiguo Club San Fernando, Ospina quiere que se levante el Parque Interactivo y Planetario con el mismo nombre del club que este año generó toda una polémica, pues el inmueble es parte de los más de cinco mil bienes incautados en Cali al narcotráfico, en las últimas dos décadas. La SAE proponía ponerlo en venta a algún particular y solo puso de condición al mandatario presentar un proyecto de declaratoria de utilidad pública de este y de otros inmuebles antes del 29 de febrero.

Y en Pance se construiría un nuevo proyecto ecoambiental desde la denominada Curva del Bofe, hasta donde hoy queda el parque de La Salud, con senderos, bosques y zonas de disfrute del río, frenando así nuevos urbanismos.