Mal estado de las vías deja a niños campesinos sin clases en Santander

Las clases paralizadas, la escasez de productos de la canasta familiar y la perdida de sus cultivos por no tener como sacarlos de las fincas, son los principales problemas que afecta a los campesinos de varias veredas y corregimientos de Matanza y Rionegro, donde las fuertes lluvias ocasionaron daños en la malla vial, con la caída de grandes rocas y de pequeñas montañas.

Los campesinos señalaron que sus hijos no están asistiendo a clases ya que no saben cómo movilizarse y sus productos agrícolas se están dañando ya que no se pueden sacar de las fincas para venderlos en Bucaramanga.

También hay escasez de alimento en la zona y además las personas enfermas no han recibido atención medica porque no hay como transportarlos a los centros médicos.

Se está pidiendo la colaboración de la gobernación de Santander con maquinaria pesada para poder arreglar las vías y permitir la movilidad.

