Devolvió cartera con mil dólares que se encontró en el Cortissoz

El ingeniero Juan Manuel Salas, residente en Barranquilla, protagonizó un acto de honestidad cuando se encontró en el aeropuerto Ernesto Cortissoz, una cartera en la que habían al menos mil dólares y que pertenecían a un joven que, desesperado ante la pérdida y el vuelo que estaba por dejarlo, vio a Salas como un ángel que le devolvió el alma al cuerpo.

"Inicialmente empecé a buscar al propietario de la cartera a través de las redes sociales y di con él pero no me respondía. Cuando decidí que dejaría la cartera porque ya mi vuelo estaba por salir hacia Bogotá, noto a un grupo de personas rodeando a un joven que estaba llorando y desesperado, me acerqué y por fortuna resultó ser el dueño de los documentos y del dinero", relató el ingeniero.