VIDEO: Estudiantes cerraron aulas por falta de profesor de inglés

Los estudiantes del colegio El Pórtico en Rionegro llevan dos días protestando frente a la institución porque luego de casi un mes del inicio de las actividades académicas no cuentan con un profesor de inglés.

En la mañana de este martes algunos alumnos decidieron crear las instalaciones por unos minutos reclamando soluciones a la secretaría de educación del municipio.

Juan José Robles, representante estudiantil señaló que "por años no hemos contado con un profesor para inglés y este año ya van cuatro semanas y no se nos está dictando la materia. Lo que tenemos que hacer es que cuando llega la clase tenemos que esperar haciendo nada hasta que pasen esas horas de clase".

La falta de profesor de inglés es una problemática que viven cerca de 142 estudiantes de bachillerato. Según lo relatado a este medio no hay reposición de la clase y al finalizar el periodo pierden la materia.

"Nos están afectando. Tenemos que presentar las pruebas Icfes y no hemos comenzado nuestra preparación. Todos los alumnos perdemos esa clase y al final nuestra nota nos queda en uno, que es la máxima. Sin haber visto nada" manifestó el representante estudiantil.