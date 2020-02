Adulto mayor con esquizofrenia está desaparecido

Juan Hurtado, un hombre de 77 años y quien sufre de esquizofrenia y demencia senil está desaparecido desde el 16 de enero del 2020 cuando se fue de su casa en el barrio de Villa Rosa en Bucaramanga.

Su hija, Laura Hurtado, dijo que su padre está perdiendo la memoria y antes de salir del hogar no se había presentado ningún percance familiar para huir.

“Tiene denuncio la Fiscalía, nunca me han llamado a decir qué paso con mi papá, ya está en el Gaula. Salió en chancletas, sudadera, camiseta, se le olvidan las cosas, el no se fue por que quiso, solo salió a caminar y se perdió, no estaba molesto con nadie, toma medicamentos”

Su progenitora señaló que, a pesar de que se han recibido varios reportes de la comunidad de que lo han visto en sectores de la ciudad, han verificado con las cámaras de seguridad y no se tiene rastro de su paradero.