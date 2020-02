Denuncian estafa en becas para personas de bajos recursos

En el 2018 , 10 estudiantes destacados y de bajos recursos se ganaron unas becas para estudiar en las Unidades Tecnológicas de Santander, UTS, convenio que se hizo entre la institución y la Personería de Bucaramanga.

Durante los dos años anteriores, estas personas lograron estudiar, sin embargo, al matricularse en el 2020 les dijeron que desconocen de esa beca y según la abogada que maneja el caso, Erica Portilla, estas becas ya no están vigentes, ya que los actuales funcionarios no encuentran el papeleo de ese convenio que se ejecutó en ese entonces.

"La Personería de Bucaramanga había hecho una alianza para beneficiar a 10 estudiantes con las Unidades Tecnológicas, los beneficios consistía en otorgar becas del 100% y 70%, llegó el 2020 y se acercaron al Las Unidades y no les dieron respuesta, dijeron que esa beca no existe y que no pueden hacer nada por ellos".

El personero de Bucaramanga, Rafael Picón, indicó que esos papeles en el que se otorgaron las becas en el 2018 no aparecen bajo su administración, sin embargo, se hizo la solicitud para verificar qué es lo que está pasando con estos estudiantes.