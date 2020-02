Cartagena no está preparada para contrarrestar el “Coronavirus”: Concejo

Con la presencia del Director del Dadis, Álvaro Fortich Revollo, representante de la Dirección General Marítima (Dimar) Capitán de Corbeta José Toledo, Comandante de la policía metropolitana Brigadier General Henry Sanabria Cely, representado por el intendente Erick Jiménez y Migración Colombia en cabeza de María Del Pilar Corredor, Directora Regional Caribe, inició la sesión con la finalidad de llevar a cabo el debate sobre la proposición 030 que busca que estas entidades aclaren y pongan en conocimiento tanto de la plenaria como de la ciudadanía cuáles son los protocolos y planes de contingencia para contrarrestar el virus “Coronavirus”

Con unos planes de prevención que no están funcionando al 100%, el Director del Departamento Administrativo de Salud “DADIS”, Alvaro Fortich Revollo, da a conocer los planes de contingencia que desde esa entidad están ejecutando para prevenir el ingreso del coronavirus a la ciudad.

Son 3 los puertos de entrada, que son: aéreo, terrestre y marítimo, en los cuales se han tomado las medidas pertinentes para que cuando se presenten sospechas de virus, la persona sea interceptada y se le realicen todos los procesos adecuados para saber si porta o no el virus.

“Tenemos el personal contratado, para hacer los controles en todos los frentes, tenemos equipo en el aeropuerto Rafael Núñez, en la Terminal De Transporte y en los puertos marítimos, los cuales hacen su ronda junto con un médico que está 24 horas rotándose, para enviar la novedad si llegase a presentarse. Además, realizamos una campaña audiovisual con información básica sobre cómo detectar el virus, con la prensa, las redes sociales, sociedades médicas y científicas y con las instituciones prestadores de salud, EPS e IPS”.

El Concejal, César Pión, reiteró su preocupación por una posible llegada del peligroso Coronavirus a Cartagena, el cual ha acabado con la vida de cientos de personas en varios países del mundo.

"Los controles son débiles aún. Como habíamos dicho antes, Cartagena es una ciudad que recibe a cientos de personas todos los días y no existe una medida clara para vigilar de dónde vienen estas personas y su estado de salud. Si en países desarrollados con una estructura hospitalaria sofisticada ha habido tantos problemas, en Cartagena, que no tenemos tantos hospitales la posible llegada de este virus sería catastrófica", expresó.

El Concejal Wilson Toncel Ochoa, solicitó al director del DADIS y a la Capitanía de Puertos que explicaran cuáles son los controles que se están llevando en los puertos terrestres, marítimos y aéreos de la ciudad, teniendo en cuenta que es de público conocimiento que la planta de personal del Departamento Administrativo de Salud “DADIS” es pequeña, si lo está haciendo directamente esta entidad de salud o existe otra empresa que los está apoyando, toda vez que el Director del DADIS en días pasado dio un parte de tranquilidad a la ciudad, exponiendo que se están haciendo los controles necesarios para evitar el brote de la enfermedad coronavirus en la ciudad.

Por su parte el Concejal Luis Cassiani Valiente pidió a los citados exponer las acciones que se han puesto en marcha, al igual que el plan de contingencia previsto para prevenir y contrarrestar el Coronavirus, de igual manera les hizo una invitación a trabajar mancomunadamente para que este virus no haga estragos en la ciudad.

A su turno, el Concejal Lewis Montero Polo indicó, que todo plan para ponerse en marcha o para su ejecución requiere de unos recursos, que el presupuesto aprobado por el Concejo el año inmediatamente anterior para el DADIS, no es suficiente para materializar todos los protocolos y contingencias necesarios para la prevención del Coronavirus, por eso solicita que se gestionen recursos a nivel nacional y que prosiga este debate con la presencia de la Sociedad Portuaria, Cotelco y demás entidades que se benefician del Turismos para que aporten a la ciudad para la protección de este virus.

El Concejal Rodrigo Reyes, manifestó que Cartagena no está preparada para contrarrestar esta enfermedad, que para nadie es un secreto que la administración actual no está contratando al personal en las distintas secretarias y entidades del distrito, por ende el DADIS como tal no cuenta con el personal necesario para la puesta en marcha de sus diferentes planes y programas.

“Cartagena no está preparada operativamente para atender un posible caso de Coronavirus”, no hay camas, no hay equipos y la salud en la ciudad funciona a un 30%, no hay que escatimar en los esfuerzos, es preocupante que llegue una persona contaminada, Dios nos vea, porque nos contagiamos todos” asegura Rodrigo Reyes.

El Concejal Lúder Ariza, solicitó acciones concretas frente a esta enfermedad, pidió operativizar el plan de contingencia en normas y protocolos y hacer una socialización de las mismas, para que todo ciudadano conozca los síntomas de la enfermedad y todos los mecanismos de prevención.

Para el Dadis, Dimar y Migración Colombia, se están realizando todos los controles y el protocolo designado por la organización mundial de la salud y el ministerio de salud, para atender cualquier eventualidad que se presente en la ciudad, ya que Cartagena es uno de los primeros destinos turísticos a nivel mundial, desde estas corporaciones se realizan el control en los vuelos y en la llegada de grandes navíos, para salvaguardar la vida de los cartageneros.