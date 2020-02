Robaron trofeos y bicicletas del ciclista Severo Hernández

Una gran tristeza alberga al ciclista Severo Hernández Tarazona luego de que llegara a su finca en Lebrija y encontrara casi desocupado su pequeño museo donde guardaba todos los trofeos, medallas y bicicletas que lo consagraban como un icono del ciclismo santandereano.

Este guaqueño de casi 80 años mantenía intacto sus recuerdos con las medallas y reconocimientos que ganó desde que empezó su sueño deportivo en el año 1958.

"Calculo que se llevaron entre 60 y 70 trofeos y dos de mis mejores bicicletas. Allí tenía medallas de cuando corrí en la vuelta Colombia, (la cual ganó en 1965), el olímpico de México en el 68, el mundial de ciclismo de España, Uruguay y campeonatos americanos" manifestó el señor Hernández.

De este robo no se sabe nada, debido a que la finca no cuenta con cámaras de seguridad ni hubo testigos que presenciaran el hecho. Hernández Tarazona lamenta lo que le ha ocurrido, pues si bien no fue un robo millonario, no hay nada que compense el valor sentimental que le han quitado.

"Yo pensaba montar un museo con todo lo que tenía. A mí me gustan mucho las antigüedades; cada vuelta, cada medalla, casco, todo lo coleccionaba. También mantenía una colección de cinco armas, algunas camisetas de cuando corrí y ahora solo quedan los recuerdos en mi mente".

Manifiesta no tener la intención de poner el denuncio en la policía ya que cumplirá 80 años este año y solo quiere tranquilidad. Pide a sus amigos y allegados que si llegan a reconocer aquellas bicicletas de pista que le fueron hurtadas le hagan saber para recuperarlas.