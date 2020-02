Copetrán suspende despachos a Ocaña por paro armado

A raíz del inicio del paro armado decretado por el ELN, la empresa de transportes santandereana Copetrán reportó que los pasajeros que viajan a Saravena, Arauca, y hacia la costa Caribe han disminuido desmedidamente en la última semana quizá por temor.

De Cúcuta hacia la costa también se han reducido los pasajeros y se conoció que se suspendieron despachos vía Ocaña, Norte de Santander.

Orlando Martínez, subgerente de Copetrán, dijo que los que carros que van vía la costa los están despachando por la vía Bucaramanga.

"Se ha reducido el número de pasajeros viajando, no están viajando, nos ha tocado reducir despachos a nivel nacional, no hay pasajeros, por temor e impacto que ha causado el tema del paro no hay pasajeros",

Toca esperar hasta el lunes 17 de febrero para realizar una cuantía exacta de las pérdidas que se ha originado en Copetrán por el paro armado.