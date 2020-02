Denuncian despidos sin justa causa en Alcaldía de Mompox

Sorprendidos, así están varias personas en Santa Cruz de Mompox, debido al despido sin justa causa a sus cargos en la Alcaldía de dicho municipio.

Fabiola Moreno, una de las afectadas, expresó que “hemos sido despedidos de forma injusta, a través de una resolución donde nos declaran insubsistentes. Somos alrededor de nueve mujeres cabeza de hogar, más otros compañeros, afectando a nuestras familias”.

“Somos mujeres que venimos trabajando hace tres, cuatro, cinco, ocho años sirviendo en estos cargos y de la noche a la mañana sin justa causa mediante un acto administrativo nos dicen que nos sacan de los cargos y más nada”, mantuvo Moreno.

Lea también: Asonal Judicial denuncia ante nuevo fiscal “malas prácticas” en la entidad

Los afectados sostienen que esto es una masacre laboral, dicen que dichos cargos son necesarios dentro de la administración municipal.

Michel Escandón, otro de los afectados por esta situación, dijo que “fui notificado de una resolución en la cual me están declarando insubsistente, pero los argumentos jurídicos que utiliza la administración actual para declarar esta insubsistencia son argumentos que están derogas en la actualidad”.

“Esa notificación fue indebida, ya que solamente me llevaron la copia de la resolución más no me hicieron un auto de notificación personal”, vaticinó Escandón.

Según el afectado, son 15 las personas que fueron las nombradas en provisionalidad y los declararon insubsistentes.

“Presentaremos nuestros recursos de ley e iniciaremos las actuaciones administrativas a que dé lugar”, finalizó.