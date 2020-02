Denuncias de extorsiones en La Parada

Un reclamo urgente han realizado los comerciantes del sector de La Parada en Villa del Rosario para que las autoridades atiendan los fenómenos migratorios en donde la extorsión se ha visto convertida en el plan de cada día.

De este problema no se salvan ni los comerciantes informales a quienes presuntamente les cobran un promedio de tres mil o cuatro mil pesos diarios.

Pero los más afectados son los dueños de los establecimientos comerciales legales a quienes les cobran montos que oscilan entre los cinco y ocho millones de pesos.

Es por esto que planifican cerrar sus puertas. Esto es lo que dice uno de los afectados a quien preferimos proteger su identidad.

“Ya no sabemos qué hacer, nos tienen angustiados estos cobros, estas extorsiones. Llegan estos hombres y nos piden mucho dinero, no hay nadie quien logre controlar esta problemática, nos preocupa porque son 13 locales que estamos a punto de cerrar las puertas por esta problemática, nadie nos logra atender y muchos no denuncian porque temen que arremetan contra ellos. Otros no logran cumplir con la cuota de pago y se van de la zona”

Piden un refuerzo policial y militar que logren contener la presencia de estos delincuentes en los locales comerciales como casas de divisa, tiendas y víveres y establecimientos comerciales dedicados a otra actividad.