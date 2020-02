Generación E sin clases porque Gobierno no desembolsa

Como Víctor Alejandro Pabón hay más de 3100 estudiantes de las Unidades Tecnológicas de Santander que no han podido entrar a estudiar ya que según lo indican el gobierno no ha girado el dinero de las becas de las que salieron beneficiados los jóvenes de generación E.

Manifiesta que al preguntar con las directivas del Instituto, estos indican que aún no pueden empezar su semestre, ya que por el cambio de gobierno, el ministerio de Educación no ha actualizado la lista de los becados de Generación E, antes Ser Pilo Paga.

Víctor Alejandro señaló que se le hace muy difícil a su familia que es campesina, agricultura y de estrato uno que vive en la vereda Sevilla en Piedecuesta el costear el semestre.

Los jóvenes han dicho que no saben aún cuando puedan solucionar el desembolso del dinero y manifestaron que ya hay una coordinadora de las UTS gestionando el trámite en el menor tiempo posible, mientras tanto los estudiantes temen que se sigan atrasando en sus clases académicas.