IDER invita a vincularse a sus diferentes ofertas deportivas en Cartagena

El Instituto Distrital de Deportes y Recreación – IDER, entró en acción con sus programas misionales, e invitó a los cartageneros a que se vinculen a las múltiples ofertas presentes en las tres localidades de Cartagena. Con su lema “con deporte y recreación trabajamos por la transformación social”, este instituto se activó para ofrecer espacios de calidad a niños, jóvenes y adultos completamente gratis.

En materia de hábitos y estilos de vida saludables, enmarcado en su programa promoción masiva de una vida activa, el IDER pone a disposición de los cartageneros los puntos de Madrúgale a la Salud de 5:00 am a 7:00 am de lunes a sábado en 48 puntos de la ciudad, Noches Saludables de 7:00 pm a 9:00 pm de lunes a sábados en 45 puntos, Caminante Saludable en las rutas de avenida Santander, Unidad Deportiva Fidel Mendoza Carrasquilla de 5:00 am a 7:00 am, y en Parque Heredia de 7:00 pm a 9:00 pm y Joven Saludable tiene activos 11 núcleos, de lunes a viernes de 3:00 pm a 5:00 pm y los sábados de 9:00 am a 11:00 am.

Estos proyectos, que se desarrollan en los campos, canchas o zonas verdes de los distintos barrios, cuentan con el acompañamiento de instructores capacitados para liderar jornadas de actividad física.

La participación de los interesados es completamente gratis y para vincularse solo necesita acercarse a su punto más cercano, con ropa cómoda y adecuada para realizar ejercicio físico, actitud positiva y buena hidratación.

Lea también: La FIFA inspeccionó a Cartagena y sus escenarios

En cuanto a niños y deportes, el IDER invita a padres de familia a vincular a sus hijos a la Escuela de Iniciación y Formación Deportiva, que a partir de este lunes 3 de febrero inicia con su proceso de inscripción. Las inscripciones se harán de la siguiente manera:

Niños de 6 a 8 años serán inscritos en la etapa de iniciación

Niños de 9 a 10 años serán inscritos en la etapa de formación

Niños de 11 a 13 años serán inscritos en énfasis de los siguientes deportes: karate, taekwondo, judo, boxeo, pesas, baloncesto, béisbol, softbol y ajedrez.

Niños y niñas con discapacidad de 6 a 14 años.

Para inscribir a los niños y niñas, los padres y/o acudientes deben solicitar y diligenciar el formulario de inscripción en la oficina de deportes del IDER y anexarle la copia de la tarjeta de identidad o registro civil, la copia del carnet de la EPS o Sisbén, 2 fotos tipo carnet, certificado médico y firmar el formato de consentimiento informado.