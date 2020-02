Amputado perro que fue atropellado por bus de Metrolínea

Una mujer que aparentemente estaba alterada, grabó un video minutos después de que un perro de color café fuera atropellado por un bus del sistema de transporte Metrolínea.

En ese instante, pedía que las autoridades como Policía y del sistema de transporte atendieran al canino.

“Yo iba en ese bus, me exalte muchísimo, iba en la parte de adelante, vi perfectamente el animal, el Metrolínea vio al animal, el tipo aceleró más, le dije que qué era lo que le pasaba, estas situaciones no tenían por qué seguir, en menos de un mes vuelve y pasa un accidente de estos, un perro es objeto de cuidado y respeto, no pueden sacar la excusa de que un Metrolínea no lo vio, también pasa un niño pequeño y van a coger esa excusa”, dijo.

Por esto, la comunidad recogió fondos para la atención y asistencia médica del canino que en gastos fueron cerca de 700 .000.

Desde el centro veterinario donde fue atendido el cachorro se reportó que tuvo que ser amputado en una de sus piernas.

Este fue el comunicado de Metrolíenea:



1. Nuevamente el Ente Gestor deplora lo ocurrido a las 8:30 a.m., de esta mañana con el bus articulado, A 2003 de placas SMT 339, perteneciente a la empresa Movilizamos S.A., que cumplía la ruta T1E, centro de Bucaramanga – Portal Piedecuesta y que atropelló a un perrito cuando éste cruzaba el carril exclusivo a la altura de la autopista en inmediaciones del viaducto García Cadena.

2. Conocido el caso, Metrolínea activó el protocolo respectivo y pidió al Concesionario Movilizamos S.A., establecer la ocurrencia de los hechos para determinar posibles responsabilidades.

3. Tras ser interrogado el operador sobre el percance, aseguró haber detenido el automotor para descender y auxiliar al animalito, al tiempo que pedía apoyo de la Policía Nacional y del Centro de Control del SITM.

4. La Policía Nacional procedió a trasladar el animalito a una veterinaria donde recibe la atención pertinente.

5. Metrolínea S.A., en coordinación con los Concesionarios y expertos en el tema no cesarán sus esfuerzos en realizar charlas y jornadas de sensibilización para fomentar el respeto y la preservación de la vida y la de los demás actores viales.

6. El Ente Gestor también recuerda los canales oficiales de comunicación como la Oficina de Atención al Usuario ubicada en la estación Provenza Occidental, redes sociales, APP, la línea telefónica: 6439090 y la página web para realizar las denuncias sobre irregularidades que sucedan en el SITM.

Hace 15 días también se registró un video en el que dos perros fueron atropellados por un bus de Metrolínea, en ese entonces, se aclaró que el conductor no se percató de que los animales estuvieran pasando por la vía.