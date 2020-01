Dilma Rousseff pidió mantener la paz en Colombia por el bien del continente

La expresidenta de Brail Dilma Rousseff, intervino en la edición 15 del Hay Festival, en un conversatorio sobre la realidad de la izquierda en América Latina. Rousseff se refirió a su país, a los retos que enfrentó en su gobierno y a Jair Bolsonaro, pero también dejó espacio para hablar de Colombia y de Venezuela.

Rousseff destacó que uno de los hechos más importantes que ocurrieron durante su gobierno, fue la paz en Colombia. "Lograr la paz en Colombia era garantizar que Colombia, con un gran potencial de crecimiento, desarrollo e inserción, entrara a un ritmo distinto favoreciendo el desarrollo de América Latina", dijo.

La expresidenta aseguró que con una Colombia en paz, el contexto entero del continente cambia, debido a que, entre otras cosas, "pasamos a ser en América Latina tal vez el único continente sin guerras y al mismo tiempo pasar a ser un ejemplo mundial sobre cómo llevar un proceso de estas características", señaló.

Pidió mantener los esfuerzos por la paz en el país y en la región, asegurando que rechaza cualquier amago de intervención militar en Venezuela. "Si tú eres latinoamericano, no podrías estar de acuerdo con una intervención militar, no lo apoyo, no lo endoso y lo denunciaría", dijo.