Afectados por hermanos Quiroz pidieron soluciones a alcaldía de Cartagena

El Secretario de Infraestructura, Gonzalo Jácome Peñaranda y el Director de la Oficina de Gestión de Riesgo, Fernando Abello, realizaron la primera mesa de trabajo con representantes de las familias afectadas por las construcciones ilegales de “Los Quiroz” con el fin de escuchar sus inquietudes y conocer el estado en el que se encuentra este proceso.

El distrito anunció que analizará los resultados de los estudios entregados por la Universidad Nacional para tomar las decisiones y acciones correspondientes, igualmente sobre estado del pago de subsidios y vigilancia de los edificios.

De acuerdo al secretario de Infraestructura, Gonzalo Jacome Peñaranda, “las comunidades se vieron identificadas con la administración y generamos unos compromisos entre los cuales en primera instancia es hacer unos análisis jurídicos para poder tomar decisiones y acciones en el proceso de los edificios Quiroz. Las familias afectadas nos están solicitando que les socialicemos los estudios que hizo la Universidad Nacional respecto a los edificios que están bien construidos y cuáles no”.

“Se le presentó una iniciativa a los representantes de las familias afectadas, hacer una campaña que advierta a los ciudadanos de no comprar proyectos que no tengan la debida licencia para que no sufran lo mismo que ellos y que no vuelva a ocurrir este tipo de problemas”, comentó Jacome.

Roberto Buelvas Guzmán, uno de los ciudadanos víctima de los hermanos Quiroz, dijo que “agradezco a los funcionarios de esta nueva administración porque tienen la disposición de enfrentar los problemas. Hoy nos hicimos compromisos y esperamos saldar esta problemática pronto”, dijo el propietario de uno de los apartamentos del proyecto Villa Vanesa.