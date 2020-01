VIDEO: Yo también consumí Dololed: Elena Stashenko

En una conferencia denominada Caléndula + Diclofenaco realizada en las instalaciones de la UIS, donde participaron unos 400 estudiantes, profesores y comunidad interesada en el tema, la científica Elena Stashenko que puso al descubierto en una investigación que el medicamento Dololed que se vendía como un producto natural en el país, tenía Diclofenaco, dijo que no le competía a ella opinar de la decisión de la salida del mercado de este producto es una decisión tomada por el fabricante.

Agregó que esta decisión no la tortura porque lo que hizo en su laboratorio fue un análisis de una cosa que no está en la caja y el que debe responder de por qué salió del mercado Dololed debe ser el Invima.

“Que, así como ella conté a calzón quitao qué hicimos, cómo lo hicimos y di la cara, me pueden preguntar cualquier cosa razonable, yo no puede responder por el Invima, que es la entidad que debe explicar los motivos porque Dololet salió del mercado” manifestó.

Dijo que por esta investigación científica que realizó en su laboratorio del centro de Cromatografía y Espectrometría de Masas de CROM-MASS de la Universidad Industrial de Santander, UIS, no hay ninguna persona investigada penalmente o administrativamente, por el contrario, contó con el apoyo de la Universidad y todo el personal docente y de estudiantes.

La profesora mostró su descontento con el gremio científico del país, donde afirmó que como científicos hay que ser más solidarios porque en una investigación hay una sola verdad, la que da el experimento y no depende de quién haya cuantificado. Una verdad científica que no permite interpretaciones.

Explicó que sobre este estudio científico se crearon muchos mitos y la gente opinó a través de las redes sociales sin tener conocimiento de la investigación.