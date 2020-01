In Memoria

El Directorio telefónico, si lo recuerdan, se componía de páginas blancas y páginas amarillas. Las blancas incluían a todos los abonados telefónicos de la Cartagena de los años 70’s y las páginas amarillas era un compendio de almacenes, empresas y profesionales.

De niño, siempre me llamó la atención conocer cuántos profesionales llevaban el apellido Machado. Primero, porque mi padre siempre nos insistía con su cirilí de que sus hijos debían ser profesionales y segundo, porque para esa época el apellido Machado, no era muy muy conocido en la región.

Ese afán por procurar un mejor porvenir para sus hijos determinó que mi viejo se desarraigará desde Lorica (el barrio más lejos de Cartagena) y se viniera hasta la “fantástica”, atraído por el prestigio de la Universidad local.

Y, cuando año tras año, revisaba en las páginas del Directorio indagando por nuevos Machado, siempre aparecía el médico Julio Machado.

A este galeno, nunca lo conocí, nunca lo busqué ni indagué por su suerte. Sin embargo, su nombre generaba una complicidad deliciosa o una magia extraña en la que Julio Machado resultaba el centro de atención y un espléndido referente.

El Machado de esta historia, sin saberlo, marcaría mis ilusiones y mis sueños. El buen Julio Machado hacía parte esencial de ese imaginario. Por ello, a medida que evolucionaba académicamente, de la primaria a la secundaria e incluso, ya en la educación superior, el nombre de Julio Machado tenía un lugar en la zona VIP de mis expectativas y visión del futuro.

La vida continuó y en esa rutina, mucha agua corrió en el flujo y reflujo natural entre el mar y la ciénaga y caños de Cartagena... pero, cualquier día, a comienzos de del 2020, volví a tener noticias de mi referente.

En efecto, el asombro me superó cuando luego de asistir a la misa dominical en el Club de Profesionales, se anunció que la Misa Dominical se celebraba en su memoria.

Y, más que sorprendido, me sentí incómodo conmigo mismo cuando sus amigos recordaron sus mejores anécdotas. Los familiares, presentes en la ceremonia, escucharon con atención la sensible y hermosa despedida.

Era el mismo Julio Machado de mi infancia.

Por momentos, estuve tentado en dar a conocer mi pequeña historia en ese acto religioso. Me sentía muy comprometido y cercano con aquel Machado pero, sin duda, se trataba de una experiencia muy personal e íntima.

El caso es que preferí guardar silencio y esa decisión me llevó a experimentar la amargura y la desazón de aquel que esconde su sentir.

Ahora estoy aquí, en medio de este insomnio, con el arrepentimiento de no haber compartido esa especial cercanía que me unía al Dr. Julio Machado. De alguna forma, este escrito me libera y me llena de calma. Es mi pequeño homenaje al buen médico pediatra que desde las páginas del Directorio Telefónico me mostró el camino y me invitó a hacer realidad mis sueños y el de mis mayores.

Muy avanzada la madrugada, solo me resta rezar una oración bien sentida en su memoria, desear mucha fortaleza a sus familiares y bendecir a esos seres que inspiran y sirven de ejemplo a sus semejantes.