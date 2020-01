VIDEO: Estudiantes reciben clases con pico y placa por hacinamiento

Con pico y placa más de 500 estudiantes del colegio Diana Turbay Quintero en el municipio de Girón reciben clases dos o tres veces a la semana.

Padres de familia señalan que el hecho se viene presentando desde el año pasado cuando quedaron detenidas las obras de ampliación de la institución para recibir los estudiantes de jornada única todo esto porque se acabaron los recursos y la nueva administración evaluará la situación para incluir al colegio en el plan de desarrollo municipal.

"Desde el 20 de enero el colegio abrió clases y resulta que el lunes a los niños, por ejemplo a mi hija le dijeron que de 9:30 a. m. hasta las 12 m con almuerzo y el miércoles igual. Solo esos dos días tiene clases y los chicos de bachillerato en la tarde. Este año dicen que será jornada única y no da la capacidad para que sea jornada única entonces se vieron obligados a realizar un pico y placa. No sabemos hasta cuándo nos tenga así porque ahora quieren meternos implementos viejos, tableros, silla, pupitres viejos que no sirven de otros colegios mientras consiguen recursos y eso no puede ser así".

Por otra parte, son los estudiantes de undécimo grado que en representación de los demás niños han manifestado que es una situación preocupante, pues para estos jóvenes en especial la situación les afectará la agenda académica para la preparación del Icfes.

Los padres de familia dijeron a Caracol Radio que a la infraestructura le hace falta toda la dotación necesaria como por ejemplo las sillas, los pupitres y ni siquiera tiene sale de computación.