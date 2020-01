El artista George Lewis expone en Cartagena “La consciencia del agua”

George H. Lewis, famoso artista británico está celebrando una exposición titulada “La consciencia del agua” en Cartagena, ‪del 4 al 30 de enero de 2020‬ en el hotel, Casa Pestagua. La inauguración tendrá lugar ‪el 16 de enero‬ a las 7pm en presencia del artista.

"No es una casualidad que haya elegido celebrarla en Cartagena puesto que en esta ciudad histórica el agua y el Mar Caribe son dos elementos fundamentales. Como artista y curandero, George trata de transmitir que no podemos salvar a los ‪océanos‬ ni a los ríos de nuestro planeta si no nos respetamos a nosotros mismos primero, ya que nuestro ser está compuesto de un 70% de agua", asegura Lewis.

Lea también: Aeropuerto de Cartagena movilizó 5,7 millones de pasajeros en 2019

“En esta exposición de once pinturas me expreso a través del concepto del agua como si fuese un retrato. Le doy la misma importancia al retrato del elemento agua que le daría al retrato del alma humana”, explica Lewis.

George es un artista británico, humanista, filósofo y curandero. Como los grandes maestros en la historia del arte, su talento se expresa en varias disciplinas, como la pintura, filosofía, fotografía, escultura, música y astrología.

Este artista ha viajado por el mundo entero. Gracias a su sensibilidad y su conocimiento del Medio Oriente, ha realizado una serie de fotografías sobre género y sexualidad en esta región. Ha sido incluso pintor oficial en las cortes de la Reina de Bután y del Sultán de Omán.