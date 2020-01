Una reducción del 400% en accidentes durante el plan retorno en Atlántico

La Policía de carreteras en el Atlántico destacó el buen comportamiento de los conductores en este regreso a casa al no registrarse ningún siniestro vial que dejara personas fallecidas en los tres corredores nacionales con los que cuenta el Atlántico como son la Vía al Mar, la Cordialidad y la Oriental, en donde se dispuso de 11 puestos de prevención que dieron excelentes resultados.

"En cuanto a la siniestralidad vial se registra una reducción del 400% y una reducción del 100% en lesionados, así como a la hora no tenemos ningún deceso por tránsito", expresó el mayor Meiber Salazar, comandante de la Policía de Carreteras.

Lea también: Joven con preeclampsia y preinfarto pide a su EPS que no la deje morir

El uniformado también informó que se impusieron más de 116 órdenes de comparendos a conductores que infringieron las normas de tránsito como no portar la licencia de conducción, no realizar la revisión tecnicomecanica, motociclistas sin los elementos de protección personal, no portar el seguro obligatorio y sobrecupo.

En el Atlántico se han aplicado más de 105 pruebas de embriaguez de las cuales 3 resultaron positivo. Las autoridades han estimado que 120 mil vehículos ingresaron a la ciudad durante el plan retorno.