Sin pistas, sobre homicidio de profesional en salud pública de Ituango

Después de 24 horas del asesinato del profesional en salud Carlos Cardona Ruíz, postulado a desempeñar el cargo de gerente del Hospital San Juan de Dios de Ituango, norte de Antioquia, las autoridades se encuentran sin pistas de quiénes serían los responsables de este hecho violento.

Según el coronel Giovanny Buitrago, comandante de la Policía de Antioquia, afirmó que el homicidio ocurrió en el casco urbano, en donde una persona abordó a la víctima, le propinó disparos y se dio a la huida.

Lea también: Anla inició nuevo proceso sancionatorio en contra de Sociedad Hidroituango

“En este momento estamos trabajando con la Fiscalía General de la Nación para establecer una posible hipótesis sobre este hecho y estamos indagando con la familia si tenía una amenaza o una situación especial, que hubiera motivado a esta persona a cometer le hecho violento”, dijo el Coronel Buitrago.

El alto oficial además señaló que en Ituango hay presencia de grupos armados residuales o disidencias de las antiguas Farc, por lo que se estudia si este crimen obedecería a una causa relacionada a estos grupos al margen de la ley.

Por otro lado, Caracol Radio conversó con una de sus amigas que, por razones de seguridad, no revelaremos su nombre, quien aseguró que Carlos Cardona no era líder social, ni participaba en ningún tipo de activismo, además que sus familiares y amigos no conocían ningún tipo de amenazas contra él.

“Carlos Andrés Cardona era mi amigo, una persona muy especial que trabajaba en el hospital de Ituango. Él tenía mucha ilusión de posicionarse como el nuevo gerente del hospital, siempre ha trabajado en el sector de salud, una persona muy solidaria sin problemas con nadie. No sabíamos de amenazas, estamos consternados los amigos y familiares y exigimos justicia “, puntualizó.

La Universidad de Antioquia también lamentó el homicidio de Carlos Cardona Ruíz, pues este era egresado de la Facultad Nacional de Salud Pública de esta institución.