Guardiamarina colombiano se gradúa en Reino Unido por segunda ocasión

Gracias a los convenios de cooperación internacional que sostiene la Armada de Colombia y en el marco de la movilidad académica estudiantil de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, el Guardiamarina Mateo Posso Marín terminó con éxito el Entrenamiento Naval Inicial como Oficial en la Academia Naval de la Real Armada Británica, en Devon, Inglaterra.

La ceremonia de graduación en la que el Guardiamarina obtuvo su certificado estuvo presidida por el Contralmirante Keith Blount, Comandante de las Fuerzas Navales de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN y contó con el acompañamiento del Capitán de Navío Carlos Delgado Yermanos, Agregado Naval de Colombia en Reino Unido.

Durante siete meses y medio, este joven caleño recibió instrucción a la par de los futuros Oficiales de la Armada Británica y de cinco jóvenes naturales de Barbados, Belice, Arabia Saudita y Kuwait. Un entrenamiento dividido en dos fases: una militar y otra de marinería, con ejercicios trasversales de liderazgo, navegación costera y fluvial, entrenamiento físico e historia.

“Fue una experiencia increíble. No es solo marchar y estudiar, sino también es conocer otro país, otra cultura, hacer relaciones, amistades que sólo se dan acá. Algo que fue increíble fue la capacitación en control de averías donde nos llevaron a un simulador que se incendiaba y otro que se inundaba; el embarque en seco en una LPD y muchas experiencias más durante estas 30 semanas” relató el Guardiamarina Posso.

El joven regresará a la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” en Cartagena, para escalafonarse como Oficial Naval de la Armada de Colombia, continuar con su capacitación en el nuevo Modelo de Educación, Medar, recibir su título profesional en Ciencias Navales y terminar el pregrado en Ingeniería Electrónica.

“Estoy muy agradecido con la Armada de Colombia y con la Escuela Naval por darme esta oportunidad y permitirme vivir esto, que ha sido sin duda alguna; junto con el embarque en el buque Gloria, las experiencias más maravillosas y grandes que he tenido en toda mi vida. En el Reino Unido, he tenido muchas experiencias que me han ayudado a formarme como profesional, como marino y como adulto también. Además he tenido la fortuna de conocer Oficiales que han sido un ejemplo a seguir y han marcado mi camino” agregó.

La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” de la Armada de Colombia es consciente de la importancia de la internacionalización de la educación y la construcción de una ciudadanía global. Por tal motivo, adelanta actividades de movilidad académica que permiten a los futuros Oficiales de la Institución Naval, no solamente promocionar nuestra identidad cultural sino también aprender de otras realidades, todo con miras a fortalecer las relaciones con otras armadas del mundo.