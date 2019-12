Hospital San Jorge inicia el 2020 con vigilancia especial de la Supersalud

Después de las múltiples dificultades que ha tenido el centro médico más importante del Eje Cafetero, el fin de año trajo consigo la noticia por parte de la Supersalud de empezar una vigilancia especial durante los próximos seis meses debido a los hallazgos de presuntas irregularidades que fueron encontradas en el funcionamiento del Hospital.

Entre las principales dificultades se encuentran la contratación de personal indiscriminadamente, sin realizar un estudio técnico que demostrara las necesidades del servicio; por otro lado, según la Superintendencia, no se identificaron acciones de verificación al cumplimiento de los requisitos establecidos dentro de los estudio previos, ni criterios de selección, dentro de los cuales se determina la capacidad financiera, patrimonial estimada para la firma de contratos; además, las directivas del San Jorge no revelaron la información adecuada para entender los estados financieros de la entidad.

En el informe del ente de control se reveló que tanto el contador como el revisor fiscal del Hospital no remitieron los informes correspondientes, no se adelantó el mantenimiento a los equipos médicos, biomédicos, eléctricos y mecánicos; asimismo, durante la auditoría, no se contaba con disponibilidad de agendas, había mala dotación de las ambulancias medicalizadas y represa quirúrgica de cerca de 200 casos no programados.

Así las cosas, según la Supersalud el proceso que sigue es realizar la depuración contable y saneamiento financiero y garantizar la prestación de los servicios de salud en términos de accesibilidad, seguridad, continuidad, pertinencia y seguridad a través de estrategias que le permitan a los usuarios contar con calidad en la atención.