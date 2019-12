“A trabajar por Cúcuta”: Alcalde Yáñez

En medio de una sobria ceremonia y con un mensaje claro de construir ciudad, así asumió el alcalde de los cucuteños Jairo Yáñez, su mandato.

La posesión se dio en el recinto cultural más importante de Cúcuta, la biblioteca Julio Pérez Ferrero, con su nuevo equipo de trabajo conformado en su mayoría por mujeres y hombres con un alto nivel en formación profesional.

El mandatario tomó posesión ante el notario séptimo de la ciudad Manuel Carrizosa quien le tomo el juramento para asumir las riendas del municipio.

Su mensaje fue claro “no más corrupción, no más silencio complice, no más indignidad” propuestas que enarbolaron su campaña y que siguen siendo sus mensajes de manera permanente a los cucuteños en diferentes espacios.

“Es el momento de empezar a trabajar por la ciudad” el mensaje directo que utilizó y que advirtió será liderado con seis ejes temáticos como:

Cultura y participación ciudadana, desarrollo sostenible, seguridad humana, equidad y desarrollo social, tecnología y competitividad y visión a largo plazo.