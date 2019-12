Lideres de Farc en Norte de Santander rechazan reanudación de erradicación

Posterior a la iniciativa que fue presentada por varios ministerios del gobierno nacional para buscar una reglamentación que permita la destrucción de cultivos ilícitos a través de aspersión aérea, varios sectores sociales en Norte de Santander han rechazado este proyecto.

La mayor molestia se ha sentido en los militantes del partido político de las Farc los cuales firmaron un acuerdo de paz con el gobierno nacional, en donde se habla del proceso de la sustitución de los cultivos ilícitos para las comunidades campesinas que están en la zona del Catatumbo.

Lucy Giraldo quien es la coordinadora de las Farc en Norte de Santander, le dijo a Caracol Radio que a estas personas que están esperando los recursos aun no les han cumplido.

“Recibimos este anuncio con mucha preocupación y con rechazo total, si bien es cierto que el acuerdo acá en cuanto a la sustitución no ha andado por falta de finanzas, pero si va a haber plata para fumigar y erradicar, y sabemos que eso sale mucho más costoso porque eso tiene su acompañamiento con pie de fuerza, esto tiene un costo e incluso la vida de los mismos soldados por que arriesgan también la vida, pero también el riesgo porque los campesinos no crean ya en que el plan de sustitución puede ser viable, entonces por todos lados no es viable y lo rechazamos profundamente” dijo la vocera.

En Norte de Santander se estima que son más de 30 mil hectáreas de cultivos ilícitos los que están sembrados y son el sustento de las comunidades campesinas que están más apartadas de los cascos urbanos.