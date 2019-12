Este fin de año más de 1700 policías custodian vías de Santander

La policía de Santander señaló que se desplegaron todas las fuerzas institucionales posibles para vigilar durante este último día del año y el primero de 2020 que no se presenten siniestros viales en las carreteras del departamento.

El Coronel Carlos Julio Cabrera, comandante de la Desan indicó que hay algunos problemas de movilidad debido a las lluvias y trabajos en las vías.

"Tenemos a disposición más de 1.700 uniformados en las carreteras del departamentos porque no queremos incremento alguno en temas de accidentalidad. Hasta el momento no se han registrado accidentes fatales y cabe destacar, para todos los oyente, que hay algunas restricciones por obras que se están llevando acabo en algunos sectores como la vía La Fortuna - Bucaramanga. Al igual que por obras en el puente Mata de Cacao, Barrancabermeja, hay paso restringido por derrumbes. También tenga en cuenta que para pasar el peaje de Río Sogamoso y Lebrija puede tardar cerca de una hora.

En lo corrido del mes de diciembre han ingresado a Santander más de 400.000 mil vehículos y se espera que para este puente festivo y el de reyes aumente 200.000 automotores en las vías del departamento.