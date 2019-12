VIDEO: Concejales de Bucaramanga crearon su propia coalición

En una convocatoria para una 'gran coalición', 11 concejales de Bucaramanga aceptaron hacer parte de lo que denominaron un grupo 'autónomo'.

Una alianza que trabajará desde el 2020 para impulsar los proyectos del alcalde Juan Carlos Cárdenas.

Luis Ávila, concejal electo afirmó que no harán parte de la oposición, sino de una alianza para que de la mano del nuevo mandatario se ejecuten acciones positivas en temas como el páramo de Santurbán y la lucha contra la corrupción.

"Hicimos la invitación a todos los concejales electos. Llegaron 11 compañeros de la mayoría de partido. Desde aquí empezamos a pactar principios claves sobre qué queremos hacer por la ciudad, los proyectos primordiales y sentar nuestra posición de apoyo" precisó el concejal.

Lo curioso del asunto es que en esta coalición 'autónoma' hacen parte concejales de partidos como el Conservador, Centro Democráticos, ASI, y Hagamos Ciudadanía, no del que se supone es el partido que respalda al alcalde electo, la Liga Anticorrupción, ni tampoco del partido de oposición Colombia Justa Libres.

Los 19 cabildantes de Bucaramanga tomarán posesión este jueves 2 de enero a las cuatro de la tarde.