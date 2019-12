Encienden alarmas por aumento de feminicidios

Prendieron las alarmas y nuevamente el Observatorio Ciudadano de Feminicidios hace un llamado contundente a las autoridades para fijar sus ojos en el tema de violencia contra la mujer en Santander.

Según su directora Gina Pineda este año se presentaron casi el doble de feminicidios y muertes violentas a este género.

"Nos preocupa que este año se presentaron 40 mujeres asesinadas, 24 por lo menos a manos de sus parejas o exparejas. Es triste que este año 4 de ellas denunciaron las agresiones de sus victimarios y fueron asesinadas sin ser escuchadas. Es un incremento desmesurado y hay una brecha inmensa en la ruta de atención" precisó la directa del Observatorio.

Con respecto al año anterior, se presentaron 25 mujeres asesinadas de manera violenta, 15 casos reportados como feminicidios; una cifra que por poco se duplica en el presente año.

La directora indicó que en Santander hay complicidad de la justicia y las administraciones porque permanecen en impunidad estos casos ya que son ocultados como homicidios, además, que representa lanzar un mensaje de tolerancia frente a la violencia contra las mujeres.

"Barrancabermeja es un municipio que doblé la cifra con respecto al índice departamental este año. Se presentaron por lo menos 10 mujeres asesinadas a comparación con el año anterior donde se registraron 4".

Denunció que no existe atención integral a los familiares de las víctimas, a los niños que quedan huérfanos. Estas personas no reciben apoyo jurídico, penal, socioeconómico y emocional. "Ellas no son llamadas por ejemplo a la audición de imputación y no hay presencia de la Defensoría del Pueblo".