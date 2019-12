Atracan a toda una familia en el puente de Guadua de la calle 80

Diana Méndez terminaba de pasar un domingo en familia en el parque La Florida con su hermano, cuñada, los sobrinos de 3 y 5 años y su suegra. Para regresar a casa, decidieron dividirse: la suegra y los niños se fueron en bicitaxi y los demás en bicicleta.

Cuando llegaron al puente de Guadua en la Calle 80, en la localidad de Engativá, tres hombres los encañonaron y los despojaron de sus pertenencias en cuestión de minutos, así lo narró a Caracol Radio Erika Sánchez, novia de una de las víctimas, Diana Méndez.

“Los abordaron tres venezolanos: uno con revólver encañonó a mi cuñado, no le importó la presencia de los niños. Y los demás amenazaron y les robaron a todos sus maletas donde estaban los celulares”, manifestó.

Erika Sánchez indicó que sus familiares buscaron ayuda para tratar de recuperar sus pertenencias. “Cruzando el puente Guadua había un par de patrulleros de la Policía, pero no hicieron nada porque supuestamente no tenían jurisdicción en la zona”, dijo. La denuncia ya fue radicada de manera virtual.

Los momentos fueron trágicos para esta familia bogotana, en especial para los menores de edad, que también fueron amenazados. “Yo me salvé porque me devolví antes o si no también sería víctima”, manifestó Erika.

Los delincuentes se fueron estrenando: uno de los celulares había sido comprado hace 10 días y la bicicleta hace dos meses, que la familia sigue pagando.

Y es que uno de los barrios cercanos al puente de Guadua por la calle 80, Unir en Engativá, según denuncian varios ciudadanos, se ha vuelto en una olla de la delincuencia. “Hay muchos extranjeros que se dedican a robar, una zona muy pesada que no tiene control”, denunció Erika Sánchez.

El equipo informativo de Caracol Radio estará atento a recibir sus historias, noticias y reportes de tránsito en las noches y madrugadas de Bogotá. Envíenos sus fotos, videos o audios al 315 8500 827 o escríbanos al correo: enlanoche@caracol.com.co.