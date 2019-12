Por primera vez una mujer transgénero ocupará una secretaría en Manizales

La manizaleña Matilda González Gil, abogada, máster en derecho internacional, Youtuber, activista y consultora, y será la nueva Secretaria de la Mujer y Equidad de Género de Manizales, señala que ha sido víctima de rechazo por su condición, pero que se ha capacitado no solo en aprender a afrontar las dificultades que esto conlleva, sino también a promover el respeto por la comunidad LGTBIQ.

“Se trata de que las mujeres y otros grupos discriminados no sientan lo mismo que yo sentí, intentar que las generaciones que vienen puedan ser más libres y felices y en general creo que quiero una secretaría con mucha cabeza, es decir, que actúe siempre basada en la ciencia pero con mucho corazón y que entienda las realidades desde la empatía y desde la urgencia que implica ser una persona excluida de la sociedad”. Afirmó González Gil.

Sobre su experiencia de vida señala que fue difícil ser alejada por sus compañeros de colegio cuando dio a conocer su condición de género, pero que siempre fue apoyada por su familia.

“Creo que había mucha falta de información, entonces era un apoyo muy torpe pero era apoyo y creo que lo que me sirvió mucho fue estar conectada a mucha información, yo estudié en la Universidad de los Andes y allá habían muchos cursos relacionados con género, sexualidad, etcétera y eso me ayudó a enfrentar la sociedad y a no tener vergüenza de quien yo era”. Señaló.

Con este nombramiento el alcalde entrante de Manizales señala que tendrá un gabinete con equidad e incluyente.

