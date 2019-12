Uno de los hoteles más exclusivos de Cartagena, el Allure Chocolat by Karisma en Getsemaní, prepara una extraordinaria fiesta para recibir el año 2020. 'Under the Sky' es la propuesta de hoteles Karisma para los residentes y visitantes de La Heroica.

La fiesta incluye la cena de 5 tiempos, barra libre en bebidas internacionales, un show de juegos pirotécnicos y fritos típicos de media noche.