Una joven salió herida de un intento de atraco a un taxi en Cartagena

Un taxista identificado como Germán Cueto, denunció un intento de robo en el barrio San Francisco, en el que además terminó herida una pasajera. Según el taxista, todo ocurrió en el sector 'El Wío' de ese sector, mientras realizaba una carrera hacia el barrio Luis Carlos Galán, proveniente del aeropuerto Rafael Núñez.

"Cuando íbamos por esa zona, una piedra impactó el vidrio del copiloto, las esquirlas hirieron a una joven que llevaba como pasajera, mientras la atendía, llegaron dos sujetos, uno con un puñal buscando entrar al vehículo y sacar ala compañante de la joven y otro se agarró de una de las puertas queriendo abrirla", relató el taxista,

La joven herida no dudó en pedirle al taxista que acelerara, por lo que emprendieron la marcha aún con uno de los antisociales agarrados de la puerta del vehículo. "Afortunadamente ya no pudieron más y se soltaron, llegamos al CAI de La Esperanza y allá nos atendieron, pero no hicieron mucho, solo enviaron el cuadrante al luguar de los hechos", señaló el taxista.