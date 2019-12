Familias de Campestre Norte cumplen un mes sin agua

Las familias del sector Campestre Norte en Colorados, esto es al norte de Bucaramanga manifiestan vivir una pesadilla, ya que les ha tocado pasar 24 y ahora 31 de diciembre sin servicio de agua y que ya completan un mes, sin poder preparar sus alimentos, lavar la ropa y hacer sus quehaceres diarios.

Flor Torra habitante del sector indicó que a pesar de las constantes quejas ni el presidente de la junta ni el acueducto dan alguna respuesta.

"No tenemos ropa con qué vestirnos, toda esta arrumada y sucia porque no hemos podido lavar nada, los niños están tomando poca agua, la que podemos comprar en bolsas. Llevamos un mes así, llega el recibo del agua, nosotros pagamos, pero no nos restablecen el servicio" agregó la ciudadana.

Flor Torra hizo un llamado para que los habitantes puedan recibir el servicio de agua así sea en carrotanques ya que se agilice al trámite de la legalización del barrio que según señala estaba previsto para el pasado mes de octubre.