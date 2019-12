Venezolanos denuncian estafas durante venta de pasajes

Inescrupulosos les estarían cobrando altas cifras en dólares a los venezolanos para llevarlos hacia el país vecino. Esto es lo que han dicho los extranjeros quienes en su afán de volver a Venezuela temporalmente durante la temporada navideña terminan pagando paquetes turísticos que van desde los 200 a 300 dólares, o 900 mil pesos.

Pero en ocasiones se trata de estafas y los venezolanos quedan varados en Cúcuta al perder el único dinero que les quedaba en sus bolsillos.

Una de estas extranjeras quien entre lágrimas le contó a Caracol Radio lo ocurrido que “ahora yo no sé qué hacer para regresar a ciudad bolívar, el señor que se supone me iba a esperar para llevarme no aparece y allá le dicen a uno que es obligatorio pagar por adelantado. No sé ni donde voy a pasar la noche, que voy a comer o como hacer, estoy angustiada”, indicó.

Las autoridades han iniciado una serie de operativos en la zona limítrofe para evitar que más personas se vean afectadas con este acto delictivo, es por eso que están solicitándole a los pasajeros comprar en lugares que cuenten con antigüedad y sean empresas reconocidas.