Video: Con machete y golpes se enfrentan conductores de ambulancias

El fuerte enfrentamiento entre conductores de ambulancias en el centro de Bucaramanga se habría dado por una pelea cazada del pasado 24 de diciembre cuando competían por llevarse a un paciente.

Al volverse a encontrar por un accidente en el centro de Bucaramanga, los conductores intentan cerrarse el paso y es ahí cuando se enfrentan con machete y golpes, que es el registró que se hizo viral en redes sociales con piezas audiovisuales.

Sebastián Mantilla de ambulancias AMG, indicó que de este episodio ya se inició una investigación por parte de las autoridades.

“Esa pelea viene desde el 24 de diciembre en la noche con un accidente en el parque de las Cigarras, hubo dos lesionados, el más grave lo tenía nuestra empresa; en medio del papeleo de documentos, se inició el altercado, el conductor de SG cachetea al conductor de nuestra empresa AMG, ahí intervino la Policía. Luego reportaron un accidente en Bulevar con 20, comienzan a ofenderse, al salir del sitio se cierran el paso intentado generar un choque, cuando llegaron a la glorieta de la Quebrada seca, se parquean, se baja el conductor de SG e insulto a mi conductor, se baja una segunda persona y comienza a defenderse con un arma contundente”, dijo uno de los miembros de ambulancias AMG.

Daniel Gutiérrez, coordinador operativo de ambulancias SG, explicó que estos dos conductores comenzaron a cerrar el paso,lo que genera un choque entre los automotores.

"La ambulancia de Amg frenó en seco a la móvil de SG , se deslizó y golpeó la ambulancia de AMG y es ahí cuando se ofuscan y se generó toda la discusión, es un acto de intolerancia entre las dos empresas que deja mal parado al sector salud", dijo el gerente de SG.

Según la versión de varias partes, esta vez el enfrentamiento no se da por competencia de quién llevaría a un paciente en los vehículos medicalizados.

Este conflicto de competencia se registra al menos 3 veces por semana en el área metropolitana de la ciudad.