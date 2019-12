Gobernador electo del Santander apoyará el cannabis medicinal

Este viernes se posesionó el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, aunque sin la presencia de su padre, el coronel Hugo Aguilar, quien está detenido en una cárcel de Bogotá,

El acto cumplió en el cerro El Santísimo, donde unas tres mil personas hicieron presencia, donde hombres fueron con camisa blanca y las mujeres vestidas de blanco .

En su discurso el gobernador agradeció a su padre el coronel Hugo Aguilar, a quien en la distancia calificó como un hombre visionario fuerte y valiente de alma luchadora por los más necesitados.

"Gracias mi querido padre, gracias por sus consejos por apoyarme en cada instante de mi vida, que orgulloso me siento de ser su hijo, nunca me alcanzarán las palabras para expresarte mi agradecimiento de todo lo que has hecho por mi, mi querido padre"

Además, Aguilar se comprometió en su discurso hacer de este departamento una zona turística de Colombia.

Dijo que seguirá brindando seguridad a los dos millones y medio de santandereanos y que erradicará de una vez por todas el flagelo del secuestro.

Señaló que apoyará los cultivos de cannabis y pidió no tener temor a este vegetal que sea convertido en una planta medicinal.

En su discurso se comprometió también en seguir apoyando a los gremios económicos para que sigamos siendo el tercer departamento competitivo de Colombia.

A la posesión asistieron alcaldes electos, diputados, concejales, empresarios, senadores, representantes a la cámara y una gran cantidad de invitados de diferentes municipios de Santander.