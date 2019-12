Planeación admite que lideró contrato de interventoría de relleno sanitario

Posterior a conocerse la iniciativa que realizaba la secretaria de planeación de Cúcuta para contratar una interventoría relleno sanitario en donde un ente privado sería el encargado del proceso y el costo sería asumido por los usuarios, el alcalde de Cúcuta le remitió un oficio a su subalterno advirtiéndole que él no estaba autorizado para esta labor y que no tenía las facultades.

Sin embargo el funcionario le respondió al mandatario a través de los micrófonos de Caracol Radio que si tiene esta función y es una de las labores que están establecidas dentro de su cargo.

Jorge Omar Gandolfo Barreto secretario de planeación de la alcaldía de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que esto se hace para poder controlar la cantidad real de desechos que están siendo procesados y los cobros que se hacen por este motivo.

“En un aparte de esta carta dice que yo no estoy facultado para hacer este tipo de contratación, pero yo si estoy facultado porque tenemos una subdirección que es servicios públicos domiciliarios, allí están incluidos el agua, la energía y los residuos sólidos, el relleno sanitario hace parte de los residuos sólidos” afirmó el secretario.

Gandolfo Barreto de igual forma resalto que también está encargados del Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y el censo de recicladores al tener los rubros y estar autorizados por escritos directamente del alcalde para hacer estos procesos.

“No se van a aumentar 6 mil pesos por usuarios porque son 140 millones en 220 mil usuarios, usted hace una tarifa plana y lo divide son como 620 pesos que se va a incrementar los dos primeros meses, pero cuando realmente la interventoría supervise que es lo que se está cobrando por el aseo se van a conocer las tarifas, ellos cobran lo que les da la gana porque ellos no tienen supervisión, ellos cobran unas cantidades supuestas que llegan al relleno sanitario y nos llega a nosotros el informe que dicen las toneladas que valen tanto y se lo repartimos a la gente, nosotros lo que vamos a hacer realimente es si esas cantidades son reales” dijo el funcionario.

El secretario de planeación también indago sobre el manejo de los líquidos lixiviados y que por ahora se confía en la empresa sobre la disposición final de estos.

“Asumimos de buena fe que lo están haciendo bien, pero es preferible que alguien supervise como se hace, lo otro son los residuos peligroso que recogen en establecimientos hospitalarios, ¿Cómo sabemos nosotros que estos restos contaminados de las operaciones les están dando un buen destino?, entonces lo que hay es una preocupación por un monopolio porque hay una sola empresa, en estos momentos no existe para el municipio por que se llama Veolia, y resulta que el municipio contrato fue con Aseo Urbano S.A, hay que hacer ese cambio de Rut para legalizarlos, y lo otro es que se necesita monitorear y no es como dicen que les vamos a meter 10 mil millones de pesos, eso no es cierto porque son 600 pesos en tarifa plana, si no queda al estrato 1 y 2 en 400 pesos los dos primeros meses, porque estoy seguro que cuando se revisen las tarifas al contrario va a bajar” dijo el Gandolfo.

Afirmó que en el actual recibo se evidencian algunos aumentos mes a mes, y que cada vez es distinta la cifra por lo que se indagara este punto a la empresa.

“La decisión está tomada y es un proceso claro y transparente que está publicado, ya el contrato se adjudicó, están en proceso de legalización y yo no veo por qué tanto interés en que eso se pare si nosotros estamos cumpliendo con toda la normativa vigente” finalizo el secretario.