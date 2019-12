Niegan atención a mujer en trabajo de parto en Santa Marta

Continúan las denuncias contra el sistema de salud de Santa Marta. El reciente caso de presunto ‘paseo de la muerte’ es el de una mujer de 19 años de edad, quien está en trabajo de parto y según sus familiares ha recorrido cinco clínicas y no ha sido atendida.

Se trata de Deuris Vanesa Miranda, quien pese a estar afiliada a la entidad a Coosalud EPS, no le han permitido ingresar a un quirófano para que pueda dar a luz.

“Mi nuera fue llevada al hospital central por presentar síntomas de parto, ya ha estado dilatando, le dicen que no pueden atenderla porque no tienen anestesia, no hay absolutamente nada. La llevamos a clínica Mar Caribe, no la atendieron, Cehoca tampoco, la han regresado y no la atienden”, señala Juan Carlos Barraza, allegado a la víctima.

El embarazo de Deuris Vanesa Miranda ha sido riesgoso y no ha recibido medicamentos ni atención del régimen de salud de Coosalud.

“Lo que ella necesita es dar a luz (…) la respuesta de las clínicas es que no reciben la remisión y que no tienen equipos disponibles”, refiere.

Juan Carlos Barraza pide a las entidades de salud que atiendan pronto a la paciente, porque de tardar más tiempo, el bebé podría fallecer debido a que ya cumplió el tiempo de embarazo y pide que se comuniquen al teléfono celular de su esposo 300 601 04 66 y los ayuden.