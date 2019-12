Tras diagnóstico de H1N1, falleció por demoras una paciente de Coomeva

El 30 de noviembre de 2019 un médico ordenó el traslado de María Aydé Arévalo a una entidad de salud que contara con un pulmón artificial, luego de que el 28 del mismo mes la paciente ingresara con diagnóstico de neumonía a la Unidad de Cuidados Intensivos Clínica Santa Ana de Cúcuta.

Carlos Andrés Niño, hijo de la mujer aseguró a Caracol Radio que pese a la disponibilidad del Sistema de Oxigenación con Membrana Extra-corporea en varias clínicas de la ciudad, pasaron las semanas, radicando tutelas y gestionando el servicio, pero no lograron que la EPS Coomeva autorizara el traslado de su madre.

“Supe que la Clínica Cardiovascular tenía disponibilidad, le envié una factura a Coomeva EPS para que ellos hicieran un depósito y se pudiera hacer el traslado de mi mamá, pero la persona que estaba de cartera nuca quiso firmar o dar el positivo para que se hiciera”, señaló Niño.

El hijo añadió que “me reuní con un médico de la Clínica San José de Cúcuta y me aseguró que tenía la disponibilidad, pero que como no tenía convenio con la EPS Coomeva que no nos hacían el procedimiento. Y desafortunadamente mi mamita falleció”.

Carlos Andrés Niño afirmó que incluso el médico encargado en la EPS de los procedimientos que requería su mamá, le dijo que altos funcionarios de la empresa no le autorizaron el traslado, por lo que le recomendó insistir en las instancias judiciales. Caracol Radio buscó respuesta de Coomeva frente a estas denuncias, pero aún no hemos sido atendidos.