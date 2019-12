VIDEO: Por poco un hombre muere ahogado durante tormenta

Un gran susto se llevó la familia de un hombre quien en la noche del 25 de diciembre por poco muere ahogado ,luego de las fuertes lluvias que se presentaron en Bucaramanga.

Según el cuerpo de Bomberos, la emergencia se presentó cuando esta persona se encontraba haciendo el recorrido por unas obras que realiza la Cdmb y producto de unas aguas represadas en una canaleta fue arrasado por la corriente.

El teniente Jorge Peña, indicó que "el hombre quedó inconsciente tras ser arrasado por una gran corriente de agua. Lo deportaron como desaparecido y el cuerpo de bomberos desplegó un operativo para rescatarlo. Debido al terreno lizo y las aguas fue complicado el rescate, sin embargo, logramos sacarlo inconsciente, pero con vida".

El hombre fue llevado a un hospital con heridas en su cuerpo y cráneo.

En otros hechos aislados, las lluvias causaron un deslizamiento de tierra sobre una vivienda en el bario Mirador Norte en Bucaramanga.

La emergencia causó el desplome de un muro sobre una de las habitaciones. El cuerpo de bomberos señaló que se evacuó la casa y las personas tuvieron que sacar los enceres que pudieron. "La vivienda quedó prácticamente inhabitable. Afortunadamente las personas que se encontraban dentro de la casa lograron salir ilesos" agregó el teniente Peña.