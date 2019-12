Intensifican controles a la pólvora para evitar quemados en Cúcuta

Buscando que no se aumenten las cifras que han sido reportadas por los organismos de salud en donde se habla de 5 personas lesionadas por pólvora en Norte de Santander, las autoridades intensificaran los operativos para combatir la venta ilegal de estos elementos.

En Cúcuta la cifra aunque es baja se han encendido las alarmas al ser dos personas las quemadas por los elementos pirotécnicos, y pos esto se ha pedido a las personas evitar el uso de la pirotecnia que muchas veces no conocen su fabricación.

Cesar Omar Rojas Ayala alcalde de la ciudad, le dijo a Caracol Radio que ya se ha coordinado con las autoridades los controles para que estos elementos tampoco lleguen desde Venezuela en donde no se prohíben y se venden a muy bajo costo.

“Esos controles le corresponden a las autoridades y estamos buscando que no se presenten lesionados, de igual forma le estoy pidiendo a los padres de familia que tomen conciencia y no compren esta pólvora a sus hijos, que no vayan a sacrificar una parte del cuerpo de los niños y sufran quemadura graves o hasta amputaciones” dijo el mandatario.

Las autoridades realizaran varios operativos en los lugares en donde ya se ha detectado la venta de estos elementos sin ningún control.