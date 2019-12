Operan a niño de tres años en la pierna equivocada en Barranquilla

El hecho fue denunciado por Lisbeth Fontalvo, madre del menor de tres años, a quien le fue operada la pierna equivocada, en el Paso de la 21. El hecho se presentó el pasado jueves, pero solo hasta el viernes se percataron de lo sucedido.

Fontalvo explicó que su hijo necesitaba la operación debido una microcefalia congénita, al sufrir del zika en el embarazo, por lo que nació con dificultades para caminar.

“Al día siguiente que yo destapo al niño, veo el vendaje en la pierna derecha, yo le digo a las enfermeras pero ellas no me prestan atención, llamé a un amigo de la Alcaldía y me sugirió hablar con la gerencia y yo me acerqué con la historia clínica, pero me dijeron que esperara a que llegara el doctor” dijo Lisbeth Fontalvo.

La madre dijo que no se explica el error, pues el médico que lo operó, fue el mismo que lo venía tratando desde hace siete meses. Por lo anterior, iniciará acciones legales, pues dice que no quiere someter a su hijo nuevamente a una cirugía en enero, como le dijeron en el centro médico para operarle la pierna correcta.