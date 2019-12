Alcaldía de Envigado suspende tala de arboles por obras del Metroplús

La Alcaldía de Envigado explicó que no dará inicio a las actividades de aprovechamiento forestal, del denominado Túnel Verde de la Avenida El Poblado, hasta que no se tenga revisión de los requisitos exigidos por la autoridad ambiental urbana Área Metropolitana del Valle de Aburrá y hasta que no se lleven a cabo los respectivos requerimientos adicionales que exija esta autoridad.

Por lo que se suspende este proceso, indispensable para la continuidad de las obras del Metroplús en el municipio, que ya cumple una década de construcción y no hay fecha aparente de entrega.

“Hemos venido realizando las labores previas que exige la Resolución del Área Metropolitana como son reuniones informativas, socializaciones, ahuyentamiento y paso de fauna contemplados en el permiso”, señala un comunicado de la alcaldía de esta localidad.

“Daremos todas las garantías -como se ha hecho durante el proceso de más de 6 años que lleva la implementación del Tramo 2B- con respecto del acceso a la información y difusión, así como los requerimientos que en su momento nos exigió el Tribunal Administrativo de Antioquia y en este momento la autoridad ambiental competente”, concluyó.