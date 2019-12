El gobernador de Antioquia, respondió a las críticas de Aníbal Gaviria

Durante el cierre de sesiones extras de la Asamblea de Antioquia, el gobernador Luis Pérez, defendió su gestión en el periodo 2016-2019, aseguró que ha hecho gestiones de grandes proyectos y ejecutado el presupuesto. El mandatario se refirió a las críticas que el electo gobernador Aníbal Gaviria le hizo por las actuales finanzas del departamento que según los informes, son preocupantes. Ante esto dijo que la plata era para gastarla, es decir, invertirla; pero recalcó que sí deja un departamento saneado económicamente hablando.

“Recibimos un departamento que estaba casi quebrado y lo entregamos sano, lo entregamos trabajando bien, con el corazón bombeando recursos, bombeando progreso para la gente. Entonces no hay ninguna razón para dejar que esos comentarios callejeros empiecen a generar diferencias por uno u otro gobierno. Ahí están las cifras. Claro yo no estoy dejando el departamento con 50 billones de pesos para que alguien llegue a gastar, no, hay que conseguirlos”, aseveró el señor Luis Pérez.

¿Cómo encontró el gobernador electo Aníbal Gaviria la Gobernación?

El entrante mandatario, también criticó que Luis Pérez, este haciendo contrataciones, venta de activos, trámite de ordenanzas extemporáneas y gestión de recursos humanos a pocos días de terminar su gobernanza. Ante esta crítica, el señor Luis Pérez, explicó que su periodo termina el 31 de diciembre y que si hay que hacer contrataciones se hacen y que eso es sano y también legal. Pero no paró ahí, continuó sacándole los trapitos al sol al electo gobernador, Aníbal Gaviria; le recordó que, cuando él fue alcalde de Medellín en el periodo 2012- 2015, había firmado un contrato el 28 de diciembre de 2015, tres días antes de entregar.

“Leía yo en internet una controversia entre el doctor Federico Gutiérrez y Aníbal Gaviria. Y la controversia salió porque el 28 de diciembre del 2015, el doctor Gaviria adjudicó un contrato por 161.935 millones de pesos, para Parques del Río. Bueno, el doctor Aníbal Gaviria ejerciendo su potestad de alcalde de Medellín, así le faltaran dos días tenía todo el derecho” agregó.

La controversia continuó, en la respuesta, también mencionó un multimillonario contrato que supuestamente el electo gobernador había solicitado para Hidroituango.

“El 30 de diciembre de 2015, también hubo una controversia entre la alcaldía del doctor Aníbal Gaviria y su gerente de EPM, Le pedía a la junta de Hidroituango hacer un reconocimiento de 440 mil millones de pesos para el plan de aceleración que hoy esta fracasado. Esto se dio faltando dos días para terminar el periodo”, recalcó.

Finalizó indicando que, “eso no debería ser criticable, porque el gobernante debe hacer todo lo que está a su disipación hasta el último día para terminar sus obras y que sean irreversibles”.